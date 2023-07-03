В Башкирии осудят мужчину 13 лет назад убившего посетителя ночного клуба

12:56, 03 июл 2023

Уголовное дело, связанное с убийством посетителя ночного клуба, будет рассмотрено судом города Салават. В конце 2009 года держатель заведения, согласно информации Следкома Башкирии, из травматического оружия убил 21-летнего парня.







Происшествие случилось возле ночного клубы «Точка». В ходе выяснения отношений между двумя посетителями и администратором и владельцем клуба, последний в упор выстрелил в голову гостя. Раненый впал в кому и спустя неделю умер в больнице. Подозреваемый сбежал и долгое время находился в розыске.





Следователи провели повторный анализ материалов уголовного дела, допросили свидетелей инцидента и собрали улики, указывающие на причастность подозреваемого к преступлению. В итоге преступник был задержан за незаконный оборот наркотиков.



Сам обвиняемый свою вину признать отказался.

Читайте также: В Башкирии жених в шутку испугал свою невесту и погиб от ножа

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный