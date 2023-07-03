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В Башкирии осудят мужчину 13 лет назад убившего посетителя ночного клуба

В Башкирии осудят мужчину 13 лет назад убившего посетителя ночного клуба

12:56, 03 июл 2023

Уголовное дело, связанное с убийством посетителя ночного клуба, будет рассмотрено судом города Салават. В конце 2009 года держатель заведения, согласно информации Следкома Башкирии, из травматического оружия убил 21-летнего парня.



Происшествие случилось возле ночного клубы «Точка». В ходе выяснения отношений между двумя посетителями и администратором и владельцем клуба, последний в упор выстрелил в голову гостя. Раненый впал в кому и спустя неделю умер в больнице. Подозреваемый сбежал и долгое время находился в розыске.


Следователи провели повторный анализ материалов уголовного дела, допросили свидетелей инцидента и собрали улики, указывающие на причастность подозреваемого к преступлению. В итоге преступник был задержан за незаконный оборот наркотиков.

Сам обвиняемый свою вину признать отказался.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия суд убийство
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