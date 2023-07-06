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В Башкирии продлили домашний арест обвиняемому в ДТП, где погибла Диана Сафарова

В Башкирии продлили домашний арест обвиняемому в ДТП, где погибла Диана Сафарова

12:11, 06 июл 2023

Суд в Уфе продлил домашний арест для подозреваемого в автомобильной аварии, в результате которой погибла родственница народного артиста Башкирии. Данную информацию сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ.



Уфимский суд продлил домашний арест Вадиму Л. до 9 сентября в рамках рассмотрения дела о смертельной дорожной аварии. В результате этого происшествия погибла Диана Сафарова, племянница народного артиста республики Анвара Нургалиева.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что ДТП случилось ночью, 9 мая, в населенном пункте Чишмы. Автомобиль женщины двигался по безлюдной улице, и в какой-то момент на дороге появился автомобиль белого цвета. Он промчался по дороге, а сзади ехала черная автомашина, в которой находилась Диана Сафарова. Через несколько секунд ее авто вылетело с дороги и врезалось в ограждение. Первый автомобиль, судя по записям видеорегистратора в салоне, пропал из кадра. По всей видимости, водитель даже не остановился, хотя мог предположить, что произошло столкновение. После этого мужчина за кадром произнес странную фразу.


— Жесть, мы сделали цирк.

По словам Анвара Нургалиева, виновник смертельного происшествия скрылся с места ДТП, а затем пешком вернулся к искореженному автомобилю Дианы. По словам артиста, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не принес извинений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район Чишмы происшествия смерть аварии
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