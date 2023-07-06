В Башкирии осудили мужчину жестоко убившего жену и сыновей-близнецов

13:00, 06 июл 2023

Прокуратура Башкирии сообщило о судебном процессе, в результате которого 63-летнего жителя города Салават признали виновным в убийстве собственной семьи.



В августе 2022 года, во время семейного застолья между подсудимым, его женой и сыновьями-близнецами, которые являются инвалидами I и II группы, вспыхнула ссора на бытовой почве. В результате конфликта глава семьи жестоко убил жену и 38-летних детей в присутствии 8-летнего внука.



Мужчина признал свою вину в содеянном. Суд верховной инстанции вынес вердикт, приговорив его к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: прокуратура Башкирии