В Башкирии осудили мужчину жестоко убившего жену и сыновей-близнецов
13:00, 06 июл 2023
Прокуратура Башкирии сообщило о судебном процессе, в результате которого 63-летнего жителя города Салават признали виновным в убийстве собственной семьи.
В августе 2022 года, во время семейного застолья между подсудимым, его женой и сыновьями-близнецами, которые являются инвалидами I и II группы, вспыхнула ссора на бытовой почве. В результате конфликта глава семьи жестоко убил жену и 38-летних детей в присутствии 8-летнего внука.
Мужчина признал свою вину в содеянном. Суд верховной инстанции вынес вердикт, приговорив его к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура Башкирии
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