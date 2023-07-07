В России уклонисты от призыва с 11 июля не смогут получить водительские права

00:25, 07 июл 2023

В России приняты строгие меры в отношении лиц, уклоняющихся от призыва в армию. Теперь всем, попадающим под данную категорию, получить водительские права станет невозможным. Это нововведение вступит в силу с 11 июля, предупреждает Госинспекция БДД РФ. Ведомство будет иметь доступ к информации о таких гражданах в общей информационной системе.







Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что новая система оповещения для призывников начнет функционировать в сезон осеннего призыва 2023 года. Повестки будут направляться как в письменной, так и в электронной форме через портал Госуслуги. По прошествии 7 дней документ будет считаться врученным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik