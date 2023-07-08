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Прокуратура попросила изменить приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву

Прокуратура попросила изменить приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву

11:28, 08 июл 2023

Государственное обвинение настаивает на ужесточении приговора вице-премьеру Башкортостана Борису Беляеву.



Прокуратура республики обратилась в суд с апелляционным обращением по поводу приговора руководителю МинЖКХ Борису Беляеву, а также главе Минстроя Рамзилю Кучарбаеву, замначальника ГКУ "Управление капитального строительства Башкирии" Рамилю Сафину, бывшему заместителю главы администрации города Кумертау Юрию Курову и начальнику отдела капитального строительства №2 ГКУ Шадмурату Бикимбетову. Об этом информирует информационное агентство "Ъ-Уфа", ссылаясь на пресс-центр суда Ленинского района Уфы.


В начале лета судом была признана их виновность в превышении полномочий и подделке документов при приемке очистных сооружений в г. Кумертау в 2017 году.

Беляев и Кучарбаев были приговорены к 6 годам тюремного заключения (вместо ранее назначенных девяти и восьми лет с десятью месяцами соответственно). Сафин и Куров - к 5 годам лишения свободы (вместо семи лет), а Бикимбетова - к 3 годам и четырём месяцам (вместо восьми лет).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: суд Беляев Борис Кучарбаев Рамзиль
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