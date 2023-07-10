Житель Башкирии избил сожительницу и бросил ее умирать на морозе в одной юбке

14:43, 10 июл 2023

В городе Белебей мужчина жестоко избил свою сожительницу и бросил ее умирать на морозе в одной тонкой юбке. В результате переохлаждения несчастная умерла. Накануне преступника, ответственного за ее смерть, осудили по обвинению в причинении смерти по неосторожности.







Из материалов судебного дела стало известно, что зимой подозреваемый и его подруга вместе употребляли спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта горожанин избил сожительницу, нанеся удары по различным частям ее тела. Впоследствии выяснилось, что она получила серьезную травму головы, ссадины на груди и перелом ребра. Затем пара продолжила совместное распитие.



Во время застолья женщина разделась догола, оставшись в одной юбке, сообщив, то у нее плохое самочувствие. Чтобы привести её в себя сожитель выбрал жестокий способ: схватив ее за руки вывел в холодную прихожую квартиры без одежды и обуви, а сам лег спать в гостиной. Через некоторое время мужчина обнаружил бездыханное тело подруги.





В ходе судебного заседания подсудимый отказался признавать свою вину. Он утверждал, что между ним и подругой произошел скандал из-за ее ревности. По его словам, он лишь оттолкнул ее один раз и ударил по лицу, после чего отправил спать в прихожую. Он также утверждал, что еще живую завел ее в квартиру и укрыл пледом, после чего не ночевал дома пару дней. По словам осужденного, после возвращения домой он обнаружил сожительницу без признаков жизни.









Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения. Кроме того, с него было взыскано 300 000 рублей в качестве компенсации матери покойной за моральный вред. Теперь она вынуждена воспитывать внука, сына своей погибшей дочери. Мальчик за несколько месяцев до происшествия переехал к бабушке, так как часто становился свидетелем того, как его мать подвергалась насилию со стороны ее сожителя.

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Автор: Семен Подгорный