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В Уфе бывшего чиновника обвиняют в покушении на убийство жены

В Уфе бывшего чиновника обвиняют в покушении на убийство жены

23:06, 11 июл 2023

В Уфе 35-летнему горожанину предъявлены обвинения в совершении покушения на убийство и незаконном лишении свободы. По информации следствия, мужчина запер собственную жену в квартире, а потом столкнул ее с балкона. Как сообщает издание Уфа1, обвиняемым оказался Радик Туктагулов, бывший глава Кубиязовского сельского совета.



Происшествие случилось 28 апреля. 34-летняя супруга Туктагулова сообщила следствию, что в тот день они с мужем поругались из-за ревности. Бывший чиновник запер свою супругу дома, избивал, душил и угрожал ей убийством. В момент, когда женщина предприняла попытку позвать на помощь с балкона, мужчина столкнул ее с высоты. Прохожие вызвали скорую помощь.


Женщину госпитализировали в бессознательном состоянии. На место прибыли следователи и оперативники. В ходе беседы с ними Туктагулов заявил, что ссора произошла между ними из-за того, что он хотел расстаться с женой. По его словам, женщина самостоятельно решила прыгнуть, а он не успел предотвратить это. Версия мужчины вызвала сомнения у правоохранительных органов. Когда его супруга пришла в сознание, то рассказала, как все произошло. Оказалось, что пара часто ссорилась из-за ревности.

— Уголовное дело направлено прокурору для принятия решения об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следкоме.

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Автор: Семен Подгорный
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