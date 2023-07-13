В Башкирии осудят врача, выписывавшего больничные за деньги

11:25, 13 июл 2023

Прокуратура передала в суд материалы дела на врача больницы в Баймакском районе Башкирии. Информацию об этом передали в пресс-центре ведомства. Сотрудника медицинского учреждения обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге.







Согласно результатам расследования, начиная с ноября 2020 года подозреваемый оформлял больничные листы знакомому вахтовику в обмен на деньги. За это время врач успел оформить шесть листков нетрудоспособности, получив в общей сложности 32 000 рублей.



Подозреваемый признал свою вину, а в отношении дававшего взятку также начато расследование. Заседание по этому делу состоится в районном суде города Баймак.

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Автор: Семен Подгорный