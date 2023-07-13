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В Уфе возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка

11:38, 13 июл 2023

Установлено местонахождение мужчины, который похитил годовалого Тихона Степаненко у бывшей супруги в Уфе.

Сотрудники следственных органов приступили к расследованию уголовного дела в отношении неустановленных лиц, обвиняемых в похищении грудного ребенка. По информации, полученной от матери мальчика, его похитил родной отец, истязавший ребенка из-за религиозных убеждений. По информации telegram-канала "Честно говоря", мальчик был вывезен в Крым.

За похищение ребенка злоумышленнику грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Источник сообщает, что будет проведена психиатрическая экспертиза переписки между бывшим супругом и матерью ребенка для определения психического состояния мужчины.

Адвокат Роман Петров сообщил изданию, что мужчина с ребенком предположительно находится в Алуште. Волонтеры организации "Лиза Алерт" определили его местоположение по автомобилю. Пострадавшая сторона надеется, что мужчину скоро задержат, и правоохранительные органы вернут ребенка в Уфу. Кроме того, будет инициирован процесс лишения отца родительских прав.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа похищение ребенка
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