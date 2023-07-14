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В Перми организатора убийства матери с ребенком из Башкирии поместили в психбольницу

В Перми организатора убийства матери с ребенком из Башкирии поместили в психбольницу

13:16, 14 июл 2023

В Перми организатору жестокого убийства матери и ее ребенка из Башкири было назначено принудительное психиатрическое лечение. Информацию об этом передали представители областного Следственного комитета.



Женщину поместят в психиатрический стационар, где за ней будет постоянно вестись наблюдение. Соучастника злоумышленницы - мужчину, ответственного за смерть женщины и ребенка, приговорили к пожизненному заключению.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в конце августа прошлого года пропали 45-летняя Таисия Носова и ее 5-летняя дочь. Волонтеры приступили к их поискам. Выяснилось, что их заманила в загородный дом подруга, которая, как установило следствие, планировала совершить двойное убийство. После совершения преступления сообщники увезли тела в заранее подготовленную яму, где закопали их тела.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: убийство суд
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