В Башкирии мать лишенную родительских прав обязали вернуть маткапитал

11:31, 18 июл 2023

Прокуратура Башкирии обратилась в суд по факту безосновательного израсходования маткапитал.







Согласно информации ведомства, в 2020 году мать троих детей приобрела земельный участок в Нуримановском районе, использовав для этой цели часть материнского капитала. Изначально предполагалось, что на этом участке будет построен дом. Однако новое жилье так и не было построено, а оставшуюся сумму маткапитала женщина потратила на свои личные нужды. Другими словами, она нарушила права своих несовершеннолетних детей.





В ходе судебного процесса также было установлено, что в настоящий момент многодетная мать лишена родительских прав, и дети воспитываются отцом. Суд поддержал прокуратуру и вынес решение о возмещении женщиной суммы в размере 466 тысяч рублей.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что семьи с низкими доходами смогут получить выплаты из маткапитала.

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Автор: Семен Подгорный