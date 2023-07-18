В Башкирии вступили в силу новые правила об аренде охотничьего оружия
11:39, 18 июл 2023
В Башкирии вступили в силу новые поправки в закон об охоте, которые были приняты в феврале, сообщает Курултай республики. Этот документ устанавливает юридическую основу для передачи временного права пользования охотничьим оружием и патронами другим гражданам.
Константин Толкачев, спикер Госсобрания, объяснил, что владельцы оружия и патронов смогут передавать их только охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. Охотничьи инспекторы также будут иметь право проверять соответствующие документы.
Председатель Курултая добавил, что граждане, не имеющие другого огнестрельного оружия в собственности, смогут получить разрешение на временное пользование оружием при наличии охотничьего билета.
"Они получат разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Выдача таких разрешений сроком на пять лет будет осуществляться Росгвардией и территориальными органами", - отметил Толкачев.