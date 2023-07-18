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Жителю Башкирии, который изувечил ребенка топором, назначили принудительное лечение

Жителю Башкирии, который изувечил ребенка топором, назначили принудительное лечение

15:02, 18 июл 2023

В Башкирии вынесли приговор жителю Стерлибашевского района республики, который с топором напал на своего 12-летнего родственника. Подробности дела рассказали в пресс-центре судов Башкортостана.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что происшествие случилось в апреле текущего года, когда 27-летний мужчина, являющийся мужем сестры потерпевшего, подстерег подростка и напал на него с топором. Злоумышленник нанес несколько ударов по конечностям 12-летнего юноши, прежде чем его удалось остановить родственникам. После совершения нападения мужчина попытался покончить с собой, но потерял сознание и был найден на дороге. Очевидцы доставили его в больницу.


Ребенок был помещен в реанимационное отделение, и находился на искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней его санавиацией доставили в Уфу, так как он потерял около 40 процентов крови и находился в критическом состоянии. Через месяц пострадавшего отправили в московский Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии.

В отношении мужчины, совершившего нападение, было возбуждено уголовное дело. 18 июля суд принял решение по этому делу.

— Признать Николая К. совершившим запрещенное деяние [покушение на убийство малолетнего], в состоянии невменяемости освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения, — следует из документа.

Это означает, что мужчину отправят в психиатрическую лечебницу, где за ним будет вестись постоянное наблюдение. В случае, если бы его признали вменяемым, то ему грозил бы тюремный срок, в том числе и пожизненный.



Как уже сообщалось в Следственном комитете по РБ, 27-летний мужчина являлся инвалидом II группы и испытывал ненависть к младшему родственнику.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлибашевский район преступление суд
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