Житель Башкирии зарезал мужчину и пытался скрыть его тело в свежей могиле

23:43, 19 июл 2023

45-летнему жителю Дюртюлинского района Башкирии выдвинули обвинение в жестокой расправе над знакомым. Подозреваемый зарезал мужчину из населенного пункта Семилетка, а затем попытался избавиться от трупа. Подробности страшного происшествия рассказали в пресс-центре Следственного комитета по Башкортостану.







Трагическое происшествие произошло в марте текущего года. В отдел полиции поступил звонок о том, что на деревенской дороге было обнаружено тело мужчины. Свидетели утверждают, что конечности убитого были связаны, а его тело обернуто в пленку. Согласно материалам дела, на теле наличествовали колото-резаные раны и следы, свидетельствующие о том, что тело продолжительное время волокли.



Стало известно, что тело сельчанина было привязано к автомашине и таким образом его волокли по дороге. Правоохранителям удалось установить марку автомобиля и его владельца: с мужчиной зверски расправился 45-летний житель населенного пункта Суккулово.





Он признался в совершении убийства и сообщил, что с 13 по 16 марта он проводил время с убитым и их общими друзьями. Во время вечеринки в бане произошла ссора между ним и жителем Семилетки, в результате которой он нанес 51-летнему оппоненту ножевое ранение в шею. Затем он обернул тело в полиэтиленовую пленку, дождался ночи, привязал его за ноги к автомобилю и поволок в сторону ближайшего кладбища, чтобы спрятать. Однако по пути трос порвался, и мужчина бросил тело на дороге.









- Дело передано районному прокурору для принятия решения о предъявлении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по РБ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ