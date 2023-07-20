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В Башкирии чиновницу уволили из сельсовета за попытку подзаработать

В Башкирии чиновницу уволили из сельсовета за попытку подзаработать

11:37, 20 июл 2023

В Миякинском районе Башкирии уволили чиновницу Кожай-Семеновского сельского совета. Причина заключалась в том, что женщина занималась подработкой, предоставляя услуги массажа клиентам и получая за это деньги. Подробности дела рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.



После получения жалобы, надзорное ведомство приступило к проверке деятельности чиновницы согласно закону о противодействии коррупции. В процессе нее выяснилось, что управляющая делами СП указала в графе иной доход справки о доходах в размере 300 тысяч рублей. В результате проверки было выявлено, что данный доход был связан с подработкой массажистом. По закону, госслужащим запрещено заниматься иной деятельностью, кроме преподавания и научной деятельности.


Источники сообщают, что 50-летняя женщина долгое время трудилась в сельсовете. Вероятно, кто-то из недоброжелателей обратился в прокуратуру с жалобой.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Миякинском районе Башкортостана соседи не поделили конюшню и у строили резню

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Яндекс карты
Теги: Миякинский район
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