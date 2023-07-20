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В Башкирии два охотники убили краснокнижного оленя

В Башкирии два охотники убили краснокнижного оленя

23:07, 20 июл 2023

В Башкортостане двое мужчин убили марала, который занесен в Красную книгу. Своей незаконной охотой они нанесли ущерб в размере 210 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-центре прокуратуры Башкирии.

Правонарушение было зафиксировано в марте текущего года.



По информации ведомства, охотники не имели необходимой лицензии на отстрел животных. Но это не помешало им произвести выстрелы из охотничьего ружья "ТОЗ" по оленю, занесенному в Красную книгу РБ.

Впоследствии нарушители природоохранного законодательства полностью возместили причиненный ущерб, однако это не спасло их от наказания.

Суд в Зилаирском районе республики назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Зилаирский район браконьер суд
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