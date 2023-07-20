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Жители Башкирии засудили соседа, который оскорблял их в общедомовом чате

Жители Башкирии засудили соседа, который оскорблял их в общедомовом чате

23:21, 20 июл 2023

В Салавате обитатели многоквартирного дома подали в суд на соседа за оскорбительные высказывания в общедомовом чате. Подробности инцидента рассказали журналисты издания "Выбор".

Житель города в переписке начал оскорблять хозяев одной из квартир, приправив свои слова нецензурным лексиконом. Несогласные с таким поведением жильцы решили не мириться с ситуацией и обратились в прокуратуру.



После получения обращения была проведена проверка, в ходе которой был привлечен лингвист. По результатам рассмотрения дела, мужчину обвинили в совершении административного правонарушения: оскорбления, совершенного через сеть Интернет. Мировым судьей был наложен штраф на правонарушителя в размере 5000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават суд
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