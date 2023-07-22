Следком возбудил уголовное дело на Минздрав Башкирии

11:22, 22 июл 2023

Следком Башкирии приступил к расследованию уголовного дела в отношении неустановленных должностных лиц Министерства здравоохранения республики. Инициатором стал правозащитник Даниил Янтураев, который обнаружил факт необеспечения населения необходимыми лекарствами, сообщает издание Уфа1.







Заявление в следственный комитет было подано Даниилом в начале июня текущего года. Согласно его данным Кармаскалинская Центральная районная больница незаконно сняла с отсроченного обслуживания такие препараты, как "Гептор", "Сорбифер", "Мельдоний" и "Микразим". Данный факт бездействия неустановленных должностных лиц Минздрава находится в процессе расследования в отделении по расследованию особо важных дел.





Согласно первой части статьи 293 Уголовного кодекса РФ, данное преступление квалифицируется как "Халатность", за что предусмотрено наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев, либо штрафа в размере до 120 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный