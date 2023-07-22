За призывы к терроризму осудили жителя Башкирии

12:32, 22 июл 2023

Суд в Башкирии признал виновным жителя города Мелеуз, призывавшего к террористической деятельности через сеть Интернет. Согласно информации, предоставленной пресс-центром УФСБ по Республике Башкортостан, мелеузовец периодически размещал запрещенные законом комментарии в социальной сети «ВКонтакте» в период с 2021 по 2022 годы.







Накануне Центральный окружной военный суд признал горожанина виновным в совершении преступления по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичных оправданий терроризма или пропаганды терроризма. Ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.



Судебное решение вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный