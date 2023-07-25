Житель Башкирии жестоко расправился со своей сожительницей

22:32, 25 июл 2023

Суд в Башкирии огласил приговор жителю города Кумертау, осужденному за убийство своей сожительницы.



По информации, предоставленной следственным управлением Следкома РФ по Республике Башкортостан, суд признал предоставленные доказательства достаточными, чтобы наказать преступника.







В Кугарчинском и Мелеузовском районах весной 2019 года нашли останки человека. После проведения генетической экспертизы удалось установить личность женщины, которая проживала в Кумертау и, из-за отсутствия контактов с родственниками, ее исчезновение осталось незамеченным.





Дальнейшее расследование показало, что женщина проживала с мужчиной и именно он стал главным подозреваемым в совершении преступления. Позднее, одному из его знакомых удалось выяснить правду о произошедшем, так как подсудимый невольно проговорился о своей причастности к убийству. В ходе допроса подсудимый сообщил следователям, что женщина погибла после того, как ударилась головой о стену во время ссоры. Однако выяснилось, что злоумышленник нанес несколько ударов обухом топора по голове несчастной, а затем расчленил тело и избавился от него, выбросив в реку с моста.



Суд приговорил преступника к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный