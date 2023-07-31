В Уфе осудят девушку, обчистившую ювелирный салон на 12 миллионов рублей

12:20, 31 июл 2023

В понедельник, 31 июля, МВД Башкирии объявило результаты расследования уголовного дела, связанного с кражей драгоценностей на сумму двенадцать миллионов рублей. 22-летняя Карина Макарова воспользовалась своим служебным положением и похитила украшения из ювелирного магазина. По версии следствия сделал она это для неизвестного лица. Теперь похитительница готовится предстать перед судом.

Ранее издание newsbash сообщало о том, что дерзкая кража была совершена в ноябре 2022 года, когда Карина работала в ювелирном магазине, расположенном в ТРЦ МЕГА. Перед тем как закрыть магазин, девушка собрала драгоценности в пакет и покинула здание. Полиция искала ее несколько дней, но безуспешно. В конечном итоге, злоумышленница сама пришла в полицию родного города Дзержинск в Нижегородской области. Ее доставили в Уфу, где она была помещена в следственный изолятор для дальнейших следственных действий.

В ходе выяснения деталей преступления Карина заявила, что на этот поступок её подтолкнул любимый человек, с которым она познакомилась в Уфе и что глубоко раскаивается, осознавая свою вину, но не может сказать больше, поскольку передала драгоценности неизвестному курьеру.

Следствие полагает, что инициатором этой кражи является директор консалтинговой фирмы из Екатеринбурга. Карина проходила обучение в этой организации, после чего ее перевели работать в уфимский ювелирный салон. Руководство компании заставило девушку регулярно предоставлять информацию о коллегах и работе магазина, ассортименте и обороте товаров, а затем уговорило похитить драгоценности на сумму двенадцать миллионов рублей.

Отношение друзей и знакомых к Карине разделились. Одни были шокированы тем, что такая «наивная и ранимая» девушка стала преступницей, в то время как другие вспомнили, что она проявляла негативное поведение и на предыдущих местах работы.

С ноября 2022 года по май 2023 года девушка провела в СИЗО. Судебные архивы Октябрьского районного суда свидетельствуют о том, что суд отказал следствию в продлении ее ареста. Обвинители попробовали обжаловать это решение, но Верховный суд РБ оставил его без изменения. Правоохранители не намерены останавливаться и заявили, что будут продолжать расследование уголовного дела.

Накануне в пресс-центре МВД РФ сообщили о завершении следствия. Карине предъявлено обвинение по факту хищения в крупном размере.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети