С 1 августа жизнь россиян кардинально изменится

16:27, 31 июл 2023

С 1 августа 2023 года в России вступят в силу несколько новых законов, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Размер пенсий будет увеличен

С начала августа работающие пенсионеры получат надбавку к выплате, которая будет рассчитываться в индивидуальном порядке, а её максимальный размер не превысит трёх пенсионных баллов. Кроме того, с 1 августа гражданам, которым в июле стукнуло 80 лет, будет вдвое повышена фиксированная часть пенсии.

В Санкт-Петербурге введут курортный сбор

С 1 августа туристы, которые отправятся в этот город, обязаны будут заплатить курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Его будут взимать с проживающих в гостиницах, хостелах и других туристических заведениях. Исключения сделаны для несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, инвалидов I и II групп, полных кавалеров ордена Славы, представителей малоимущих семей, спортсменов и больных туберкулёзом.

Цифровой рубль станет равноценным безналичным деньгам

С 1 августа финансовые операции с использованием цифрового рубля будут проводиться через специальную платформу Центрального банка.

Формат повесток о мобилизации также изменится

С 1 августа извещения о мобилизации будут иметь схожий вид с теми, которые получают срочники. Единственное отличие будет в шапке документа, где будут указаны дата и время явки в военкомат и номер указа президента. Кроме того, повестки будут дублироваться в электронном виде и доступны в личных кабинетах на портале Госуслуги.

Завершится приемная кампания в вузах

Документы в ВУЗы будут приниматься через портал Госуслуги до 3 августа. Это относится к абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. Приказы о зачислении студентов будут выданы с 4 по 9 августа.

Госслужащим предоставят возможность работать до более позднего возраста

С 4 августа руководителям аппарата законодательного органа региона позволят занимать свои должности до 70 лет. В настоящее время предельный возраст для госслужащих составляет 65 лет.

Утилизационный сбор на автомобили будет повышен

С 1 августа увеличится сумма утилизационного сбора для всех легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и других видов ТС. Точная величина сбора будет зависеть от объема двигателя автомобиля. Многие полагают, что из-за данных мер повысятся цены на автомобили.

Будет расширен список жизненно важных лекарственных препаратов

С 13 августа гранулы «Глекапревир+Пибрентасвир» будут включены в список жизненно важных препаратов. Он используется для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Также будут добавлены подъязычные таблетки для обезболивающего препарата «Просидол» и таблетки, покрытые пленочной оболочкой, для иммунодепрессанта «Пирфенидон».

Имеющим судимость таксистам запретят работать

До 31 августа все штатные таксисты должны предоставить своим работодателям справку об отсутствии судимости, иначе они будут уволены. В случае возбуждения уголовного дела по тяжким преступлениям, таким как убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, таксистов временно отстранят от работы на время расследования.

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Автор: Семен Подгорный