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Жительница Уфы убила отца своих детей на их глазах

Жительница Уфы убила отца своих детей на их глазах

09:41, 03 авг 2023

В Уфе был вынесен приговор матери двоих несовершеннолетних детей. Женщина нанесла удар ножом сожителю, который избивал её в новогоднюю ночь. Все это происходило на глазах сына и дочери.

По данным суда, в тот день житель Уфы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и начал проявлять агрессию по отношению к своей гражданской жене. Сначала он несколько раз ударил её, после чего бросил ключи ей в лицо, разбив нос. Агрессивно настроенный мужчина стал угрожать женщине расправой. В попытке защитить себя, несчастная вызвала полицейских, которые так и не приехали. В отчаянии она схватила нож, чтобы отпугнуть нападавшего, но в определенный момент мужчина навалился на нее и получил серьезное ранение, от которого позже скончался. Все это произошло на глазах их дочери и сына, которые проснулись от криков и ссоры.

В ходе судебного разбирательства, мать погибшего встала на защиту своей невестки, сообщив, что ее сын часто дрался и злоупотреблял алкоголем. Ее свидетельства подтвердили соседи, которые часто слышали, как конфликтует пара.

Советский районный суд признал горожанку виновной, назначив ей наказание в виде полугода исправительных работ в местах, определенных органами местного управления, согласно инструкциям уголовно-исполнительной инспекции, с вычетом 5% ее ежемесячного заработка в пользу государства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
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