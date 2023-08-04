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В Башкирии мать истязала трехлетнего сына за непослушание

В Башкирии мать истязала трехлетнего сына за непослушание

10:18, 04 авг 2023

В Башкирии суд избрал меру пресечения матери 3-летнего малыша. Ей было предъявлено обвинение в жестоком обращении с собственным сыном.

Согласно официальному заявлению районного суда города Туймазы, женщина царапала, кусала и щипала мальчика за его непослушание. С течением времени на теле ребенка появились не успевающие заживать многочисленные ссадины и синяки.

Близкие семьи были встревожены состоянием ребенка и поведением матери, поэтому обратились за помощью к правоохранителям и в органы опеки.

Обвиняемая признала свою вину. Приговором суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года с испытательным сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Туймазинском районе Башкортостана, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия суд
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