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Жительница Башкирии нечаянно убила своего малыша и осталась на свободе

Жительница Башкирии нечаянно убила своего малыша и осталась на свободе

10:21, 07 авг 2023

Жительница Уфы случайно задавила во сне своего ребенка, но избежала тюремного заключения.

В тот злосчастный вечер женщина в компании мужа употребляла спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился сосед. Муж, на почве ревности, устроил драку и попал в отделение полиции. Сама горожанка отправилась спать, однако из-за непрекращающегося плача младенца, уложила его рядом с собой. Наутро женщина с ужасом обнаружила бездыханное тело своего ребенка. В это время домой вернулся супруг и вызвал медиков скорой помощи. Прибывшим на вызов специалистам пришлось лишь констатировать смерть малыша.

В ходе следствия обвиняемая очень переживала и раскаивалась в произошедшем. По ее показаниям, они спали на диване, который оказался сломанным, и поэтому она не заметила, как ребенок оказался в углублении, а она сама того не осознавая перекрыла ему дыхание придавив своим телом.

Суд признал уфимку виновной в причинении смерти по неосторожности, приговорив ее к 1 году заключения условно, с испытательным сроком на 12 месяцев.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
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