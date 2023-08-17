Житель Уфы изувечил сотрудницу массажного салона и отделался условным сроком

11:34, 17 авг 2023

В Уфе мировой суд Орджоникидзевского района огласил приговор по делу местного жителя, обвиняемого в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале текущего года мужчина откликнулся на объявление в социальной сети, связанное с массажными услугами. Прибыв по указанному адресу, он попросил вернуть оплаченную сумму после несостоявшейся процедуры.

Ситуация обострилась, когда молодая женщина грубо отказала ему и не захотела вернуть деньги. Следствие установило, что в ходе конфликта мужчина избил девушку. Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга, различными переломами лица, а также ссадинами и гематомами.

Обвиняемый признал свою вину в совершенном деянии. Суд принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы на один год (условно) с испытательным сроком в два года.

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Автор: Семен Подгорный