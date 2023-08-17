Житель Башкирии до смерти избил собутыльника металлическим ломом и обухом топора

14:20, 17 авг 2023

На рассмотрении в Караидельском межрайонном суде находилось уголовное дело по факту нанесения местным жителем смертельных побоев с применением предмета, который использовался в качестве оружия. Пресс-служба судебного органа, сообщает, что убийство случилось в декабре 2021 года, когда двое мужчин употребляли алкогольные напитки в доме одного из них. В результате, под воздействием спиртного, всплыли старые обиды, и между ними начался конфликт.

В определенный момент, гость взял металлический лом, однако хозяин дома быстро отобрал его и нанес оппоненту удар кулаком в лицо. После этого, по данным источника, подсудимый несколько раз ударил пострадавшего ломом по груди, животу, левому плечу и правой голени. Этого ему показалось мало, и злоумышленник ударил несчастного по носу обухом топора и продолжил избивать руками и ногами.

Мужчина скончался от травматического шока, вызванного полученными телесными повреждениями.

Суд учел различные смягчающие обстоятельства, включая личность подсудимого, а также факторы, которые могли бы смягчить или усугубить его вину. В результате было вынесено решение о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В суде не предоставили информацию о конкретном сроке лишения свободы, к которому осужденного приговорили.

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Автор: Семен Подгорный