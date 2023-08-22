В Башкирии пройдут двухдневные антитеррористические учения УФСБ

15:45, 22 авг 2023

На территории Архангельского района Башкирии запланированы учения, направленные на террористическую безопасность.

Согласно информации, предоставленной информационной службой Управления федеральной службы безопасности, в населенном пункте Архангельское с 23 по 24 августа сотрудники данного ведомства будут тренировать координацию действий для эффективного противостояния диверсионно-террористической группе.

Подчеркивается, что в ходе учений широко задействуют военную технику и авиацию, а также тяжелую бронетехнику. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за звуков стрельбы.

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Автор: Семен Подгорный