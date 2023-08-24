В Башкирии пьяный охранник из Оренбургской области до смерти избил коллегу

15:46, 24 авг 2023

В Башкирии ссора обернулась жестоким убийством на рабочем месте: охранник нанес смертельные побои кулаками и железными прутьями своему коллеге.

Согласно информации, которую передала информационная служба регионального следственного комитета, происшествие случилось 27 февраля в городе Уфе в строящемся логистическом почтовом центре, расположенном на Оренбургском тракте. На этом объекте охранником работал 54-летний житель Оренбургской области. В день убийства, находясь под воздействием алкоголя, он вступил в конфликт со своим 61-летним напарником. Ссора тут же переросла в драку и подсудимый нанес множественные удары по голове и различным частям тела своему оппоненту. Затем он предложил напарнику выйти на улицу, где продолжил наносить побои металлическими прутьями. После жестокой расправы преступник перенес тело коллеги в помещение.

Отмечается, что на объект несколько раз приезжал проверяющий, которому подсудимый говорил, что его напарник спит. Обнаружив, спустя пару суток, бездыханное тело коллеги, он попросил других охранников вызвать скорую помощь.

Злоумышленник признался в преступлении. Он объяснил свои действия тем, что его оскорбили слова в адрес матери.

В отношении мужчины из соседней области было возбуждено уголовное дело по факту убийства. После рассмотрения дела в суде его приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на территории ЛНР разыскивают троих военных из Башкирии, совершивших убийство.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ.