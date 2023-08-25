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В Башкирии пьяный глава КФХ два раза избил подростка

В Башкирии пьяный глава КФХ два раза избил подростка

10:20, 25 авг 2023

В Башкирии руководителю КФХ огласили приговор в Иглинском межрайонном суде по двум уголовным статьям. Информацию об этом передали в информационной службе республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что в июне прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и посчитав, что 15-летний подросток нанес ущерб его собственности, избил парня. В результате происшествия школьник получил серьезные телесные повреждения. В октябре против подозреваемого были применены административные меры по факту избиения, однако после этого подсудимый еще раз напал на парня, ударив его в лицо, а затем в ходе конфликта ударил в грудь и его сестру.

В ходе судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Исходя из решения суда, его приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе голову 2-летнего ребенка придавило бампером внедорожника.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия суд
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