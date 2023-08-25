Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе набирает обороты еще один вид мошенничества

В Уфе набирает обороты еще один вид мошенничества

22:44, 25 авг 2023

Злоумышленники стали использовать новую тактику во время звонков, обращаясь к людям от имени руководителей предприятий и организаций, в которых работают потенциальные жертвы. Эту информацию распространила мэрия Уфы.

По новому сценарию аферисты произносят имя, фамилию и должность настоящего работодателя. Как только жертва попадается на крючок, включается стандартная схема обмана: людям сообщают, что неизвестные пытаются получить кредит на их имя и настоятельно предлагают взять кредит самостоятельно и перевести средства на «безопасный счет».

Местные власти призывают горожан быть более осторожными по отношению к таким звонкам и не принимать никаких действий по указаниям, полученным по телефону.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество
Читайте также

В Уфе пенсионерка лишилась более 2,5 млн рублей доверившись аферисту
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка лишилась более 2,5 млн рублей доверившись аферисту
Жители Уфы просят власти ввести режим ЧС
Общество в Башкирии
Жители Уфы просят власти ввести режим ЧС
Житель Башкирии оформил крупный кредит на бывшую девушку
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии оформил крупный кредит на бывшую девушку
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok