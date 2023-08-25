В Уфе набирает обороты еще один вид мошенничества

22:44, 25 авг 2023

Злоумышленники стали использовать новую тактику во время звонков, обращаясь к людям от имени руководителей предприятий и организаций, в которых работают потенциальные жертвы. Эту информацию распространила мэрия Уфы.

По новому сценарию аферисты произносят имя, фамилию и должность настоящего работодателя. Как только жертва попадается на крючок, включается стандартная схема обмана: людям сообщают, что неизвестные пытаются получить кредит на их имя и настоятельно предлагают взять кредит самостоятельно и перевести средства на «безопасный счет».

Местные власти призывают горожан быть более осторожными по отношению к таким звонкам и не принимать никаких действий по указаниям, полученным по телефону.

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Автор: Семен Подгорный