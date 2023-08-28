В Башкирии осудят водителя автобуса, по вине которого пострадали 18 пассажиров

12:17, 28 авг 2023

В Башкирии готовится предстать перед судом водитель автобуса, которого обвиняют в травмировании пассажиров. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет на участке трассы Р-240 в направлении Уфа — Оренбург.

Напомним, авария случилась в апреле 2023 года. В салоне автобуса марки «ГАЗ» ехали 18 человек. В результате потери контроля над транспортным средством водитель вылетел в кювет и врезался в электроопору. Многие пассажиры получили травмы, двоих из них госпитализировали с серьезными повреждениями.

Подсудимый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для подробного рассмотрения обстоятельств произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный