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В Башкирии молодые парни до смерти избили односельчанина, а затем ограбили

В Башкирии молодые парни до смерти избили односельчанина, а затем ограбили

14:05, 31 авг 2023

В Иглинском районе Башкирии огласили приговор двум молодым жителям, которые были признаны виновными в убийстве односельчанина и грабеже. Согласно информации, предоставленной информационной службой Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Башкортостан, трагическое событие произошло в мае 2023 года.

В состоянии алкогольного опьянения, двое молодых мужчин, одному из которых 18 лет, а другому – 20, встретили 38-летнего жителя населенного пункта и предложили выпить. В ходе беседы возник конфликт, который перерос в драку. В результате осужденные нанесли потерпевшему серьезные травмы, а также похитили у него сотовый телефон, оцененный в 6000 рублей. К сожалению, после побоев мужчина скончался, а злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе следствия оба подсудимых полностью признали свою вину. Суд в Иглинском районе вынес решение о назначении им 7,5 лет заключения в колонии строгого режима. Кроме того, суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе пьяный глава КФХ два раза избил подростка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Иглинский район происшествия убийство суд
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