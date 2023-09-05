В Башкирии потребовали вернуть материнский капитал

10:49, 05 сен 2023

В Туймазинском районе Башкирии двух женщин обязали вернуть маткапитал, который был использован ими не по назначению. Ситуация привлекла внимание республиканской прокуратуры.

Двум семьям из Туймазинского района были выданы сертификаты на маткапитал и займы на улучшение жилищных условий. Однако, несмотря на полученные 906 000 рублей, никаких улучшений в условиях проживания семей и права собственности на земельные участки так и не были реализованы.

Прокуратура внесла в суд иски, в которых потребовала вернуть средства, выделенные в рамках материнского капитала. Суд поддержал требования прокуратуры.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 42-летний житель Туймазинского района не смог спастись во время пожара.

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Автор: Семен Подгорный