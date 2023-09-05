Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии потребовали вернуть материнский капитал

В Башкирии потребовали вернуть материнский капитал

10:49, 05 сен 2023

В Туймазинском районе Башкирии двух женщин обязали вернуть маткапитал, который был использован ими не по назначению. Ситуация привлекла внимание республиканской прокуратуры.

Двум семьям из Туймазинского района были выданы сертификаты на маткапитал и займы на улучшение жилищных условий. Однако, несмотря на полученные 906 000 рублей, никаких улучшений в условиях проживания семей и права собственности на земельные участки так и не были реализованы.

Прокуратура внесла в суд иски, в которых потребовала вернуть средства, выделенные в рамках материнского капитала. Суд поддержал требования прокуратуры.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 42-летний житель Туймазинского района не смог спастись во время пожара

ПО ТЕМЕ:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район маткапитал
Читайте также

В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
В Иглинском районе суд обязал женщину вернуть маткапитал после возвращения приемного ребенка в детдом
Человек и закон в Башкирии
В Иглинском районе суд обязал женщину вернуть маткапитал после возвращения приемного ребенка в детдом
Какие изменения внесли в материнский капитал
Экономика в Башкирии
Какие изменения внесли в материнский капитал
Жилье приобретаемое на материнский капитал будут проверять на пригодность
Человек и закон в Башкирии
Жилье приобретаемое на материнский капитал будут проверять на пригодность


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok