В Башкирии потребовали вернуть материнский капитал
10:49, 05 сен 2023
В Туймазинском районе Башкирии двух женщин обязали вернуть маткапитал, который был использован ими не по назначению. Ситуация привлекла внимание республиканской прокуратуры.
Двум семьям из Туймазинского района были выданы сертификаты на маткапитал и займы на улучшение жилищных условий. Однако, несмотря на полученные 906 000 рублей, никаких улучшений в условиях проживания семей и права собственности на земельные участки так и не были реализованы.
Прокуратура внесла в суд иски, в которых потребовала вернуть средства, выделенные в рамках материнского капитала. Суд поддержал требования прокуратуры.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 42-летний житель Туймазинского района не смог спастись во время пожара.
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Автор: Семен Подгорный
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