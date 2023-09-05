В России повысили предельный возраст отсрочки от службы для IT-специалистов
14:04, 05 сен 2023
Российский Президент В. Путин принял указ о повышении верхнего возрастного порога для предоставления отсрочки от призыва на военную службу для специалистов в области информационных технологий. Теперь данный возрастной лимит увеличен с 27 до 30 лет. Эти изменения внесены в указ, регламентирующий меры по стимулированию развития сферы информационных технологий в России. Они вступят в силу в начале 2024 года.
Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, объявил о планах внести предложения о корректировке возрастных критериев для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Этот шаг предшествовал подписанию закона Президентом, устанавливающего диапазон призывного возраста для срочной службы от 18 до 30 лет.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash.ru
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