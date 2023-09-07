Житель Башкирии зверски убил сожительницу ради нового дома
14:34, 07 сен 2023
Суд Калининского района Уфы огласил приговор местному жителю, который поджег свой собственный дом, в котором находилась его сожительница. Подробности уголовного дела сообщили в информационном отделе прокуратуры Республики Башкортостан.
Инцидент случился в январе в населенном пункте Федоровка. Мужчина употреблял алкоголь в компании своей подруги, после чего решил сжечь жилище в надежде заполучить новый дом за счет районной администрации. Облив ткань легковоспламеняющейся жидкостью, злоумышленник устроил пожар. В результате происшествия его сожительница, не сумев выбраться, заживо сгорела.
В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на то, что подсудимый отрицал свою вину, суд приговорил его к 8 годам заключения с отбыванием срока в колонии со строгим режимом.
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Автор: Семен Подгорный
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