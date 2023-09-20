В Башкирии четырех наркоманов лишили водительских прав
10:19, 20 сен 2023
В Нефтекамске было принято решение лишить четырех наркоманов права управления автотранспортом. Эту информацию предоставила пресс-служба республиканской прокуратуры.
Выяснилось, что у четырех жителей Нефтекамска были действительные водительские удостоверения, но при этом они числились на медицинском учете у нарколога из-за долгосрочных и систематических употреблений наркотических веществ.
В соответствии с законодательством, наличие таких медицинских проблем создает серьезные риски для безопасности на дорогах. По этой причине прокуратура района предприняла юридические действия и обратилась в суд с административным иском, целью которого было аннулирование права управления ТС данным гражданам.
Ранее на странице «Подслушано Нефтекамск» сообщалось о ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
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Автор: Семен Подгорный
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