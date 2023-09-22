Житель Башкирии задолжал алименты на сумму более 400 тысяч рублей
14:26, 22 сен 2023
В Туймазинском районе Башкирии сотрудники службы судебных приставов разыскивают 36-летнего Фидана Г., уроженца района, в связи с задолженностью по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка, родившегося в 2012 году. Сумма долга достигла 400 000 рублей.
По информации, полученной от ФССП по РБ, предполагается, что мужчина может скрываться в Туймазинском районе и работает неофициально на Севере.
В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местоположении данного гражданина в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по следующим телефонам: 8 (987)587-26-16, 8 (347) 273-56-40.
Ранее издание Newsbash на странице «Новости Туймазы на сегодняшний день» сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ двух женщин обязали вернуть маткапитал, который был использован ими не по назначению.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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