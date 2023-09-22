В Башкирии осудят подростка за нанесение ножевых ранений во время жарки шашлыков

15:15, 22 сен 2023

В Иглинском районе Башкирии будут судить 15-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, по факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух или более лиц. Подробности рассказали в информационной службе регионального Следкома.

Инцидент случился 4 месяца назад, 22 мая, недалеко от населённого пункта Алаторка, когда группа подростков готовила шашлыки. Спустя некоторое время в компании спыхнула ссора, в ходе которой один из подростков напал с ножом на своих оппонентов. Свидетели потасовки тут же вызвали бригаду медиков скорой помощи, и пострадавших доставили в больницу с глубокими порезами.

Подсудимый не скрывался от правосудия и признался в совершенном им деянии.

Следственные органы направили запрос о принятии мер для устранения факторов, способствовавших совершению преступления, в адрес местной администрации и отдела полиции. Это решение было принято с целью активизации деятельности подразделений, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, а также для привлечения виновных к ответственности.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Иглино» сообщало о молодых парнях, которые до смерти избили односельчанина, а затем ограбили.

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Автор: Семен Подгорный