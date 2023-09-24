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Житель Башкирии избил до смерти своего знакомого на почве ревности

Житель Башкирии избил до смерти своего знакомого на почве ревности

11:13, 24 сен 2023

В суде города Ишимбая осудили 36-летнего жителя обвиняемого в убийстве. Подробности рассказали в информационной службе ведомства.

Преступление случилось 9 июня текущего года. Обвиняемый и его приятель устроили застолье. В ходе распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт, причиной которого стало непристойное поведение потерпевшего в отношении гражданской супруги подсудимого.

Во время ссоры подсудимый нанес более 5 ударов по голове своей жертве, что привело к смерти потерпевшего на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии со строгим режимом.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Ишимбая» сообщало о том, что в городе взорвался газовый баллон, два человека получили травмы. 
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия убийство суд
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