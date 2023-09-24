Жительница Башкирии лишилась 116 тысяч рублей ставя «лайки» на товарах

20:11, 24 сен 2023

Жительница Нефтекамска стала жертвой мошенничества, потеряв 116 000 рублей. Согласно информации регионального МВД, 37-летней женщине поступило предложение о работе в telegram-канале. Суть ее заключалась в том, чтобы проставить «лайки» на некоторые товары в онлайн-магазине.

В начале своей «карьеры» женщина получила на свой счет 800 рублей в первый же день. На следующий день ей предложили нечто более серьезное: помочь продавцам реализовать свои товары, имитируя покупку настоящими деньгами. Ее заверили, что после этого все средства будут возвращены в двукратном размере. Чтобы это проверить горожанка внесла еще свыше 100 000 рублей.

Однако вскоре начались проблемы. Вначале менеджеры утверждали, что деньги не поступили, а затем сообщили о «зависании» некоей программы.

В ответ на требование вернуть вложенные средства у женщины потребовали еще 80 тысяч рублей. Она отказалась от этой оплаты, и вскоре ее аккаунт был заблокирован, а связь с менеджерами стала недоступной.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Нефтекамска» сообщало о том, что в городе четырех наркоманов лишили водительских прав.

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Автор: Семен Подгорный