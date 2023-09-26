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Жителя Уфы осудили за истязание супруги и сыновей

Жителя Уфы осудили за истязание супруги и сыновей

10:23, 26 сен 2023

В Уфе 34-летний горожанин готовится предстать перед судом. Ему предъявлено обвинение по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних.

Следственные органы установили, что подсудимый в течение продолжительного времени наносил жестокие побои двум своим сыновьям и супруге. Кроме того, сообщает Следственный комитет, он совершал в отношении них «иные насильственные действия», которые приносили им серьезные физические и психологические страдания. В конечном итоге мать несовершеннолетних обратилась к правоохранительным органам с заявлением.

Суд вынес приговор уфимцу в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его заключили под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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