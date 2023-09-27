Получил ожоги 80%: в ЯНАО погиб бурильщик из Башкирии

09:46, 27 сен 2023

Трагический инцидент в Ямало-Ненецком автономном округе унес жизнь рабочего из города Октябрьский. Подробности сообщили в информационном центре республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, весной 2022 года в Пуровском районе ЯНАО, в ходе проведения ремонтных работ на скважине, произошел выброс газонефтеводяной смеси, в результате чего огнем охватило оборудование. Инцидент привел к ожогам на 80% тела бурильщика, находившегося рядом. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и рабочий скончался на месте.

Специалисты, проводившие расследование, выяснили, что основной причиной трагедии стали нарушения в сфере промышленной безопасности и охраны труда. В связи с этим мать погибшего обратилась в суд с требованием о компенсации морального ущерба. Прокуратура города Октябрьский поддержала иск.

Суд принял решение в пользу матери погибшего, удовлетворив ее исковые требования. Компания-работодатель, подрядная организация и фирма-заказчик будут обязаны выплатить компенсацию морального вреда в размере 5,3 миллиона рублей.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Октябрьский Башкортостан» сообщало об аварии, в результате которой погиб человек.

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Автор: Семен Подгорный