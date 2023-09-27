В Башкирии введут комендантский час для несовершеннолетних

10:23, 27 сен 2023

В Республике Башкортостан будет введен комендантский час для несовершеннолетних. Согласно новым правилам, начиная с 1 октября 2023 года, с 22:00 до 6:00 по местному времени детям будет запрещено находиться в общественных местах без присутствия опекунов или сопровождающих лиц.

За нарушение данного ограничения родители или опекуны могут быть оштрафованы. Сумма штрафа будет варьироваться в пределах от ста до пятисот рублей.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что действующее законодательство позволяет детям гулять на улице до полуночи с 1 мая по 30 сентября, в то время как в период с октября по май это правило меняется, и детям разрешается находиться на улице с 6:00 до 22:00.

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Автор: Семен Подгорный