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С 1 октября в России вводятся штрафы для призывников

С 1 октября в России вводятся штрафы для призывников

23:13, 29 сен 2023

С начала октября в РФ начнет действовать закон об увеличении штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины. Теперь эта сумма будет составлять до 30 000 рублей.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что новый закон в июле одобрил российский президент В. Путин. Теперь, если призывник не явится в военкомат по повестке без уважительной причины, его оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. До этого штраф колебался от 500 рублей до 3 000 рублей.

Следует отметить, что есть некоторые нюансы. Например, если призывник сменил место своего жительства, но не уведомил об этом военный комиссариат, на него наложат штраф от 10 000 до 20 000 рублей. В случае, если гражданин призывного возраста не уведомил о том, что у него изменились учетные данные, такие как место работы или семейное положение, размер штрафных санкций составит от 1 000 до 5 000 рублей.

Кроме штрафов, закон предусматривает и другие меры наказания. Так, призывникам могут запретить управлять автомашиной, лишить возможности регистрироваться как индивидуальный предприниматель, приостановить госрегистрацию недвижимости и отказать в предоставлении кредитов и займов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: штрафы призыв законы Путин Владимир Владмирович
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