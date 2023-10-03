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Жительницу Башкирии посадили в тюрьму за продажу сильнодействующего препарата

Жительницу Башкирии посадили в тюрьму за продажу сильнодействующего препарата

11:18, 03 окт 2023

В Белебее осудили местную жительницу за незаконное распространение сильнодействующего препарата. Подробности рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным следствия, в марте текущего года горожанка приобрела, а затем реализовала своей знакомой таблетки. Точное наименование препарата не было уточнено, однако в ведомстве подчеркнули, что это вещество не классифицируется как наркотик.

Потенциальный покупатель написала заявление в полицию, после чего была проведена оперативно-розыскная операция, в результате которой подсудимая была задержана. Обвиняемая, имевшая уголовное прошлое, признала свою вину в преступлении.

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы в колонии с общим режимом. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебей происшествие в Белебее суд
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