В Башкирии душегуб убил знакомого и протащил по дороге его труп

11:34, 04 окт 2023

Суд в Дюртюлинском районе Башкирии принял решение по делу о жестокой расправе над местным жителем. Подробности рассказали в информационной службе региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что убийство произошло в середине марта в населенном пункте Суккулово. Здесь компания из пяти человек устроила застолье в доме обвиняемого. В ходе распития алкоголя между гостем (51 год) и злоумышленником (45 лет) произошла ссора, которая переросла в драку, а затем убийство. Орудием расправы стал нож, которым преступник несколько раз ударил в шею оппоненту.

Расправившись с гостем, обвиняемый обернул полиэтиленовой пленкой тело убитого и под покровом ночи, привязав его к своему автомобилю при помощи троса, поволок на ближайшее кладбище. По дороге между населенными пунктами Суккулово Мамадялово трос порвался и подозреваемый решил оставить труп прямо на дороге.

Тело с ножевыми ранениями было обнаружено утром, и полиция начала расследование убийства. Следователи изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, где был запечатлен момент перемещения тела по дороге.

На суде обвиняемый отрицал свою вину. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ