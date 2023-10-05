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Жителям Башкирии рассказали о новых повестках и повышении штрафов в 10 раз

Жителям Башкирии рассказали о новых повестках и повышении штрафов в 10 раз

10:13, 05 окт 2023

В Башкортостане началась рассылка новых повесток для мужчин. При этом власти увеличили размер штрафов за неявку в военкомат.

В России с 1 октября начался осенний призыв. Информационный портал «Объясняем. Башкортостан» сообщил, что правила призыва не изменились. Повестки для призывников будут распространяться в бумажном виде, но теперь размеры штрафов за неявку в военные комиссариаты если на то не будет уважительной причины значительно вырастут: вместо трех тысяч они составят 30 000 рублей.

Важно отметить, что электронные повестки могут быть отправлены призывникам только в тестовом режиме и будут иметь лишь дублирующий характер с «бумажными» повестками.

Кроме того, тем, кто не сообщил в военный комиссариат о внесенных изменениях в личную информацию, таких как семейное положение, образование, место работы или жительства, грозит штраф в размере до 5 000 рублей.

Указанные изменения в законодательстве начали действовать с 1 октября 2023 года.

С 1 октября в России вводятся штрафы для призывников

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Автор: Семен Подгорный
Теги: призыв штрафы
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