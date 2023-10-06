Руководитель ГИБДД Башкирии предупредил о массовых рейдах на дорогах

20:55, 06 окт 2023

В ближайшие выходные дни в Республике Башкортостан пройдут масштабные рейды по проверке соблюдения Правил дорожного движения. Информацию об этом передал главный госавтоинспектор региона В. Севастьянов.

- Основная цель таких рейдов - профилактика дорожно-транспортных происшествий и выявление водителей, грубо нарушающих ПДД. Повышенное внимание будет уделяться пресечению случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул Владимир Севастьянов.

По его словам, рейдовые мероприятия начнутся уже сегодня и продлятся до конца выходных. Инспекторы ДПС будут работать как на дорогах столицы республики, так и на трассах муниципального и регионального значения.

Таким образом, в ближайшие дни всем участникам дорожного движения в Башкирии следует быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать наказания во время рейдов Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный