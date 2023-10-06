Руководитель ГИБДД Башкирии предупредил о массовых рейдах на дорогах
20:55, 06 окт 2023
В ближайшие выходные дни в Республике Башкортостан пройдут масштабные рейды по проверке соблюдения Правил дорожного движения. Информацию об этом передал главный госавтоинспектор региона В. Севастьянов.
По его словам, рейдовые мероприятия начнутся уже сегодня и продлятся до конца выходных. Инспекторы ДПС будут работать как на дорогах столицы республики, так и на трассах муниципального и регионального значения.
- Основная цель таких рейдов - профилактика дорожно-транспортных происшествий и выявление водителей, грубо нарушающих ПДД. Повышенное внимание будет уделяться пресечению случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнул Владимир Севастьянов.
Таким образом, в ближайшие дни всем участникам дорожного движения в Башкирии следует быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать наказания во время рейдов Госавтоинспекции.
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Автор: Семен Подгорный
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