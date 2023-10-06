Убийство, потрясшее Башкирию: найдены виновные спустя почти 30 лет

22:20, 06 окт 2023

Жестокое убийство предпринимателя и его супруги, произошедшее в Башкирии 28 лет назад, наконец раскрыто. Это преступление, совершенное в январе 1995 года в городе Салават, потрясло всю республику.

В информационной службе СУ СКР по РБ, в тот роковой день трое злоумышленников решили ограбить знакомого местного бизнесмена. Один из них остался на улице, а двое других ворвались в дом супружеской пары на Ленинградской улице. Они связали хозяев дома, стали их жестоко избивать и требовать деньги.

Когда на место преступления прибыли сотрудники милиции, один из грабителей выстрелил в голову супругам и вместе со своим подельником сбежал через окно второго этажа. К сожалению, в то время оперативно найти и задержать преступников не удалось.

Однако спустя почти три десятилетия расследование было возобновлено. Следователи и криминалисты внимательно изучили все имеющиеся материалы дела, допросили свидетелей. Были также установлены контакты убитого бизнесмена с жителями Оренбургской области. В итоге удалось выяснить, что к организации и совершению этого жестокого нападения причастны трое ранее судимых мужчин.

Двое подозреваемых были задержаны в Ростовской области при поддержке бойцов спецназа "Гром" и Росгвардии. А вот третий преступник, организатор нападения, скрывается от правосудия и находится в розыске.

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По приговору суда убийца салаватцев был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он также должен выплатить 2,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибших. Что касается 51-летнего сообщника, то срок давности уголовного преследования в отношении него, к сожалению, уже истек.

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Автор: Семен Подгорный